Steekpartij in Leek: twee mannen en een vrouw opgepakt (Foto: Jordi Haverdings/112 Groningen)

Aan de Oldenoert in Leek zijn twee mannen en een vrouw opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij. Daarbij is één gewonde gevallen, het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is voor de politie nog onduidelijk. 'Dat hopen we te kunnen achterhalen door de drie mensen te verhoren.' Een deel van de straat is afgezet en de politie is bezig met een onderzoek.