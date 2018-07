Gasdebat: 'Mensen kunnen het niet langer aanhoren'

In de Euroborg werd donderdag niet gevoetbald, maar wel gevloekt. Zo'n zeventig Groningers keken samen met bestuurders en andere belangstellenden in de Skylounge live naar het gasdebat in Den Haag.

De Tweede Kamer vergaderde over de oude schadegevallen, de versterking en de mijnbouwwet.

Bingo

Er waren dit keer geen FC Groningen-sjaaltjes in het stadion, maar wel de nodige Groningse vlaggen, bouwhelmen en Gasbingo-kaarten met termen als 'schandalig', 'die Groningers' en 'traineren'. En net als bij het voetbal was het ook bij het gasdebat weer een potje ergeren.

Toen de eerste helft (lees: eerste termijn) nog bezig was, vertrokken de eersten alweer naar huis. 'Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest, maar ik zet er nu een streep onder. Het is belachelijk hoe dit gaat', zegt een teleurgestelde belangstellende uit Scheemda.

Applaus

Bij het vorige gasdebat een maand geleden zaten honderden Groningers nog op de publieke tribune in Den Haag. Daar mag je niet applaudisseren of reageren op Kamerleden. In de Euroborg mocht dat wel.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman kreeg de handen op elkaar bij haar vurige betoog over mensen met oude schades die naar eigen zeggen een veel te laag bod hebben gekregen van de NAM. Ook Henk Nijboer van de PvdA kreeg applaus, nadat hij zei dat de versterkingsoperatie stilleggen niet zorgt voor meer veiligheid.

Pieta Ettema uit Loppersum zei dan ook dat er af en toe wel goede dingen werden gezegd: 'Verschillende partijen hebben goeie argumenten gegeven. Er werd ook goed doorgevraagd. Maar minister Wiebes komt met allerlei antwoorden waarvan ik het mijne denk.'

Framen

Haar man Martin vult aan: 'De minister is heel sterk in framen, zoals met: 'We hebben de gaskraan dichtgedraaid.' Hij is nog lang niet dicht, dat frame slaat nergens op.'

Organisator van de middag Susan Top van het Groninger Gasberaad snapt de mensen die vroegtijdig afhaakten heel goed: 'Ze trekken het niet meer, ze kunnen het niet meer aanhoren. Ze zijn zo teleurgesteld.'

Weg wanneer je wil

Op de vraag waarom het Gasberaad dit dan organiseert, legt Top uit: 'Het voordeel is: je kunt gewoon naar huis gaan. In Den Haag zit je vast aan een bus. Nu kun je weg wanneer je wilt.'

Volgens gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) hebben de meeste inwoners uit het gebied deze week geen duidelijkheid gekregen: 'De bewoners van de groep van 1.588 woningen die versterkt zouden gaan worden, onder andere in Appingedam, weten dat dit nu doorgaat. Voor de overige inwoners zijn er allemaal nieuwe getallen genoemd, die op dit moment geen duidelijkheid bieden.'

Top, zichtbaar vermoeid na de afgelopen hectische weken, zegt afsluitend: 'Die duidelijkheid, daar kunnen we wel weer even op wachten.'

