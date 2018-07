Tweede Kamer wil onderzoek naar kinderen in aardbevingsgebied

Tijdens het gasdebat van donderdagavond in de Tweede Kamer zijn twee moties ingediend over het welzijn en de belangen van kinderen in het aardbevingsgebied. De moties worden gedragen door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Eind juni zei kinderombudsman Margrite Kalverboer dat de Tweede Kamer veel meer moet kijken naar wat kinderen in het aardbevingsgebied nodig hebben om weer toekomstperspectief te krijgen en er moet een einde komen aan de steeds maar voortdurende onzekerheid.

'Onvoldoende in het vizier'

'We hebben de afgelopen weken gehoord dat de belangen van de kinderen onvoldoende in het vizier waren van de rijksoverheid', zegt Frank Wassenberg (PvdD), die een van de twee moties indiende. Hij vraagt de regering meer aandacht te hebben voor kinderen in het Groningse gaswinningsgebied en hun mentale weerbaarheid.

Onderzoek naar sociale- en emotionele schade

Tom van der Lee (GroenLinks) wil dat er wetenschappelijk onderzoek komt naar het effect van mijnbouwschade op kinderen in Groningen. Zo wil de partij graag weten wat de sociale en emotionele schade is. Ook wil GroenLinks weten of kinderen slechter presenteren op school, door stress die de aardbevingen met zich meebrengen.

'Ik kan me heel goed voorstellen dat Groningse kinderen veel stress ervaren en bang zijn dat hun huis niet veilig is', zegt Van der Lee. 'Ouders hebben er recht op om te weten of ze daar schade van ondervinden en of het slecht is voor hun schoolprestaties. Ook is het belangrijk dat uit dit onderzoek concrete acties komen.'

Beide moties werden mede-ingediend en ondersteund door een groot deel van de fracties in de Tweede Kamer. Woensdagavond of -nacht wordt over de moties gestemd.

