Stadsbestuur wil tijdelijk vergaderen in Provinciehuis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen wil tijdens de naderende verbouwing van het stadhuis de gemeenteraadsvergaderingen verplaatsen naar het provinciehuis. De verbouwing start in september 2019 en is begin 2021 klaar. Tijdens de verbouw moet iedereen die werkt in het uit 1810 stammende Stadhuis elders worden ondergebracht.

Statenzaal niet beschikbaar?

Als de Statenzaal van het provinciehuis niet beschikbaar is voor de gemeenteraad, wil het stadsbestuur uitwijken naar 'commerciële vergaderlocaties'. De gemeente heeft Hanze Plaza en het Groninger Forum op het oog.



Opknapbeurt

Het monumentale Stadhuis krijgt de komende jaren een flinke opknapbeurt. Zo wordt het pand duurzamer gemaakt en krijgt het een flinke lik verf. De raadzaal verhuist van de begane grond naar de zolder.

De huidige raadzaal heeft ruimte voor 39 politici, maar als de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer na volgende week een feit is dan moet er plek zijn voor 45 zetels.



Aanpassingen en daarna verhuizen

Van januari tot juli 2019 kan er volgens het stadsbestuur nog wel vergaderd worden in de huidige raadzaal. Er moeten dan wel wat aanpassingen worden gedaan om 45 raadsleden te kunnen herbergen.



Maar vanaf september 2019 kunnen de raadsvergaderingen niet meer gehouden worden in het monumentale stadhuis. Het stadsbestuur hoopt dan zo vaak als het kan de gemeenteraadsvergaderingen te houden in de Statenzaal van het Provinciehuis. Volgens de gemeente wil de provincie meewerken aan de tijdelijke verplaatsing. Vanaf februari 2021 kan er weer vergaderd worden in het vernieuwde stadhuis.



Stadhuis moet leeg

Niet alleen de raadsleden moeten het Stadhuis verlaten, ook collegeleden en overige ambtenaren die aan de Grote Markt werken moeten verhuizen vanaf september 2019. Alle stadhuisgebruikers kunnen worden ondergebracht naar een pand aan in de Oosterstraat. Ook is er nog ruimte in het gemeentelijk pand aan de Kreupelstraat.



Het pand in de Oosterstraat vindt het college het meest interessant. Dat gebouw wordt nu ook al gehuurd door de gemeente. Alle stadhuismedewerkers en politieke partijen kunnen gebruik maken van dat pand. Ook kunnen er raadscommissies worden gehouden. Wel zal er verbouwd moeten worden om het gebouw geschikt te maken.



Het pand aan de Kreupelstraat is in bezit van de gemeente. Een deel van de stadhuisgebruikers kan daar terecht, maar niet iedereen. Het is daarom ook denkbaar dat de mensen verdeeld worden over zowel de Oosterstraat als de Kreupelstraat.



Trouwzaal en kunst

Tijdens de verbouwing kan er dus niet gewerkt worden aan de Grote Markt, dus ook niet getrouwd. De trouwzaal is dicht en een alternatief biedt de gemeente niet aan. 'Omdat bruidsparen kiezen voor het stadhuis als trouwlocatie vanwege de locatie, stellen wij voor geen alternatieve locatie aan te bieden', zo schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.



De muren van het stadhuis hangen vol met bijzondere schilderijen, maar er zijn meer kostbare dingen in het Stadhuis. Zoals meubels en andere voorwerpen. Een deel van de collectie wordt opgeslagen in het depot van het Groninger Museum. Het andere deel moet naar een andere kunstopslag. Wellicht gaat het museum de collectie 'stadhuiskunst' tentoonstellen.

