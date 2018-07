'Schadeafhandeling door Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade gaat te traag'

Deel dit artikel:











Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken is kritisch op de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Die commissie nam in maart de schadeafhandeling over van het Centrum Veilig Wonen, maar er zit volgens Wiebes nog niet genoeg tempo in.

Geschreven door Mario Miskovic

Volgens de website van de TCMG zijn er momenteel 31 schademeldingen afgehandeld. Meer dan 16.000 meldingen wachten op behandeling. Te traag 'We wisten dat we de TCMG met een heel moeilijke opdracht op pad stuurden', zegt Wiebes. De organisatie werd in korte tijd uit het niets opgebouwd en nam meer dan tienduizend schademeldingen over van het CVW. 'Maar ondanks al die moeilijkheden, komt het te traag op gang.' Treurig en pijnlijk 'Ik had gewild dat het sneller kon', zegt Wiebes. De bewindsman stopt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. 'Ik vind dit treurig en heel pijnlijk. Het is een tegenvaller. Maar de commissie doet er alles aan om het proces te versnellen.' Volgens de minister zit de vertraging hem onder meer in het feit dat schadedossiers te lang hebben stilgestaan. 'Dossiers bleken te weinig ontwikkeld', aldus Wiebes. 'Daardoor wisten we te weinig van de schadegevallen.'

