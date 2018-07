Wiebes snakt naar vakantie: 'Ik ben niet meer in Olympische conditie'

Het viel op in het gasdebat donderdagavond. Tot twee keer toe maakt minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken duidelijk dat hij er doorheen zit.

In het debat zegt Wiebes dat mensen op het departement van Economische Zaken bijna omvallen. 'Dat ik daar zelf één van ben, heeft daar niets mee te maken', aldus de minister, die inderdaad een vermoeide indruk maakt. Even later zegt Wiebes dat hij 'niet meer in Olympische conditie' is.

Op de vraag hoe het met hem gaat, reageert de minister met: 'Ik ben ietsje moe, maar we doen het stap voor stap. We hebben gezegd dat we Groningen veilig gaan maken, dus dan doen we dat.'

De Tweede Kamer is vanaf vrijdag al met zomerreces. Wiebes zelf moet nog even geduld hebben: hij heeft komende week nog het Klimaatakkoord op zijn agenda staan.

