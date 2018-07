Midden-Groningen blijft strijden voor Sappemeer Oost

De gemeente Midden-Groningen blijft haar best doen voor het openhouden van treinstation Sappemeer Oost. De gemeente dringt erop aan bij de provincie Groningen, die het station wil sluiten zodra het nieuwe hoofdstation van Groningen klaar is.

'De mensen die in dat gebied wonen, hebben al het gevoel dat allerlei voorzieningen worden afgebrokkeld', zegt wethouder Jaap Borg (VVD).

Ontvolking

'Als je dan ook nog een treinstation gaat wegnemen krijg je nog minder dienstverlening, en dat geeft dan ook nog weer ontvolking van het gebied', verklaart Borg zijn wens om het station open te houden.

Hoogezand-Sappemeer

Het treinstation Hoogezand-Sappemeer ligt 1,7 kilometer verderop. Gebruikers van Sappemeer Oost zijn na de sluiting van dat station op Hoogezand-Sappemeer aangewezen.

Borg ziet dat niet als een goede oplossing: 'Als je op de fiets uit Borgercompagnie komt, kan het een extra drempel zijn om die twee kilometer extra te fietsen. Dat willen we voorkomen.'

Koste wat kost openhouden

Toch is het nut van pleiten voor het openhouden van Sappemeer Oost een gebed mét een eind. 'We kunnen natuurlijk zeggen dat we het station hoe dan ook willen openhouden', zegt Borg. Maar ook hij weet: de provincie maakt uiteindelijk de beslissing.

