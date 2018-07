Waarom is het logisch dat Tom-Jelte Slagter dit jaar weer de Tour fietst?

Tom-Jelte Slagter heeft zin in zijn derde Tour de France. De wielrenner uit Slochteren is één van de 176 renners die zaterdag op het Île de Noirmoutier aan start gaan. 'Logisch dat ik weer mee doe, want ik doe alleen de even jaren', grapt Slagter.

Hij was er namelijk in 2014 en 2016 ook bij. 'Dus het is logisch dat ik er nu weer bij ben. Nee, zonder gekheid, ik weet niet hoe dat kan. Maar ik heb er zeker weer zin in.'

Goed gevoel

Slagter verdiende zijn startbewijs na een sterk optreden in de Ronde van Zwitserland, die in juni werd verreden. 'Ik sta er goed voor, ik had daar het goede gevoel te pakken. Ik werd in een etappe bergop derde.'

In Bretagne liggen mooie kansen Tom-Jelte Slagter - wielrenner

'Daarna heb ik goed door kunnen werken naar de Tour toe', vervolgt de renner van Dimension Data. 'Voor het vertrouwen is dat goed. In de eerste week liggen er in Bretagne mooie kansen, daar gaan we zeker voor.'

Revanche?

In januari presteerde hij met een derde plaats in de Australische Tour Down Under goed, maar daarna was het tot aan de Ronde van Zwitserland 'kwakkelen', weet Slagter. Ziet hij de Tour als mogelijkheid om dat recht te zetten?

Als het niet lukt, frustreert mij dat enorm Tom-Jelte Slagter - wielrenner

'Nou.. kijk, de koersen die mij liggen wil ik altijd goed rijden. De klassiekers, bepaalde etappes in Parijs-Nice.. als dat niet lukt, frustreert mij dat enorm. Het maakt daarbij niet uit naar welke koers in ga.'

'En dat geldt voor deze Tour ook. Als ik dan etappes zie met daarin bijvoorbeeld de beklimming van de Muur van Bretagne (zesde etappe op 12 juli, red.), en de dag daarvoor is ook veel op en af, dan weet ik dat dat mij ligt en dan ben ik daar super op gebrand.'

Cavendish

Slagter is één van de acht renners van Dimension Data. Sprintkanon Mark Cavendish en allrounder Edvald Boasson Hagen zijn de meest aansprekende namen. Reinardt Janse van Rensburg, Serge Pauwels, Mark Renshaw, Jay Thomson en Julien Vermote maken het team compleet.

Samen met Bauke Mollema is Slagter de enige Groningse renner die van start gaat. Ook Kevin Spithorst geeft de Ronde van Frankrijk een Gronings tintje. Hij is fysiotherapeut van Team Sunweb, met kanshebber Tom Dumoulin.

Lees ook:

- Groningse experts: zo vul je het beste je Tourpool in

- 'Chaos, stress... Mijn Tour wordt vier weken lang genieten'

- Slagter mag 'na sterke Ronde van Zwitserland' naar de Tour