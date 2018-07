Drie kleine scholen in Noord-Groningen zijn gered (update)

Het zwaard van Damocles hangt niet langer boven het hoofd van drie kleine scholen in Noord-Groningen. De basisscholen in Pieterburen, Garnwerd en Adorp blijven open.

Dat hebben de leraren en ouders te horen gekregen van schoolbestuur Lauwers en Eems.

De scholen werden de afgelopen jaren bedreigd, omdat ze te weinig leerlingen hadden. De ouders hebben zich verzet tegen de sluiting.

Participatie

In Pieterburen en omliggende dorpen plaatsten de ouders bijvoorbeeld borden, omdat ze hun Montessorischool De Getijden wilden behouden. Deze school is een 'participatieschool' geworden: ouders werken actief samen met leraren en het schoolbestuur aan de toekomst van de school. De Getijden is het afgelopen jaar gegroeid van 23 naar 60 leerlingen. Het komend jaar wordt daarom het aantal leerkrachten uitgebreid.

Krimp is uitgebleven

De Wierde in Adorp is niet zo sterk gegroeid, 'maar de voorspelde krimp is uitgebleven. We hebben iets meer leerlingen gekregen', vertelt schoolleider Floor van de Werfhorst. 'We hadden nu wel verwacht dat we open mogen blijven, maar het is fijn om dat officieel te horen. De ouders hebben zich hier echt voor ingezet, er is veel betrokkenheid. Het schoolbestuur heeft ons ook altijd ondersteund, zolang de kwaliteit van onderwijs maar gewaarborgd bleef.'

