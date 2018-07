Lopster locoburgemeester trekt uitnodiging voor Kamerlid in na twitterdiscussie

Wethouder Bé Schollema van Loppersum wordt niet blij van de tweets van VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz. 'Ik ben (we zijn) er wel een beetje klaar mee', schrijft hij aan Yesilgoz.

De discussie begon donderdag al, toen Yesilgoz een bericht over de Nationaal Coördinator Groningen op Twitter plaatste over het gasdebat. Schollema reageert verbolgen en richt zich tot de politica.

'Worden alle Groningers met dedain behandeld? Terwijl je op een uitnodiging niet in gaat', reageert Schollema. 'Je kunt NCG niet de schuld geven, maar moet degene die verantwoordelijk is in de kamer de oren wassen. En experts hebben kansen genoeg gehad om iets te zeggen. Al jaren...'

Op haar beurt reageert Yesilgoz op geïrriteerde toon op de Lopster wethouder. 'Terwijl Be even op papier zet welke onderzoeksgegevens hij niet steunt, werken wij door aan een veiliger Groningen, ok?'. schrijft ze.

Schollema had de politica uitgenodigd om een keer in het aardbevingsgebied te komen kijken. De online discussie is voor Schollema de druppel. Hij trekt zijn uitnodiging in.