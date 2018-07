Bussen rijden deze zomer minder lang volgens vakantierooster

De vakantiedienstregeling voor bussen in Groningen en Drenthe duurt deze zomer maar zes weken. Dat is één tot twee weken korter dan normaal. Daarmee wil OV-bureau Groningen Drenthe forenzen tegemoetkomen.

De aangepaste dienstregeling duurt van 21 juli tot en met 2 september.

Forenzen

Voorgaande zomers reden de bussen vanwege het lagere reizigersaantal zeven tot acht weken een vakantiedienstregeling. Maar omdat steeds meer forenzen gebruikmaken van het openbaar vervoer, rijden de bussen deze zomer alleen tijdens de zes schoolvakantieweken met een aangepaste dienstregeling.

Minder vaak

Op werkdagen in de zomervakantie rijden met name de Qliner en Q-link lijnen minder vaak. Overdag nog wel minimaal twee keer per uur. Veel andere lijnen rijden minder vaak, of met kleinere bussen. Op zaterdagen rijden enkele stadslijnen Groningen en Q-linklijnen rondom Groningen nog minimaal twee keer per uur.

Extra boten naar Schier

Op momenten dat er extra boten varen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog, worden ook extra bussen ingezet tussen Groningen en Lauwersoog.

Raadpleeg de actuele dienstregeling op qbuzz.nl/gd.

