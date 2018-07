Meer zeehonden ernstig gewond door zwerfafval

Bij het Zeehondencentrum in Pieterburen zijn de afgelopen twee weken drie zeehonden binnengebracht die verstrikt zaten in visnetten. Die netten veroorzaken diepe snijwonden bij de dieren.

Normaal gesproken komen er ongeveer twintig verstrikte zeehonden per jaar binnen.

Vervuiling op zee

Arnout de Vries van Zeehondencentrum Pieterburen: 'Dit soort voorvallen geeft aan dat er meer vervuiling is op zee. We zien niet alleen netten, maar ook ander zwerfafval dat dieren verwondt.' De Vries roept mensen op om in ieder geval geen afval op het strand achter te laten en, als het lukt, zwerfafval dat er al ligt, op te ruimen.

Van de drie binnengebrachte zeehonden zijn twee aan de beterende hand. De derde heeft het niet gered.

