'De politiemensen zijn vooral boos op de eigen leiding die de kant van de minister kiest'

Het conflict tussen de politiemensen en de eigen werkgever gaat niet per se om te laag loon, maar het vertrouwen dat er in de werkgever is, legt ACP-voorman Gerrit van de Kamp uit. Vanwege het conflict worden vanaf maandag minder boetes uitgedeeld.

'Het loon is niet eens het belangrijkste. De collega's hebben de afgelopen tijd, met de vorming van de Nationale Politie bijvoorbeeld, veel loyaliteit en flexibiliteit getoond', zegt Van de Kamp.

'Dat heeft grote gevolgen gehad voor de werkdruk. Er is een hoog ziekteverzuim, teams zijn kleiner geworden. Of dat nou bij de recherce of de blauwe collega's is.. En nu vraagt de werkgever nóg meer flexibiliteit om dit probleem op te lossen', aldus de voorzitter van de politievakbond.

Hij vervolgt: 'Dat is volstrekt in het verkeerde keelgat geschoten van de werknemers. En waar de politiemensen vooral zo boos op zijn is hun eigen leiding, de politietop. Die kiest namelijk de kant van de minister en dat wordt ze heel erg kwalijk genomen.'

Van de Kamp stelt: 'Dat heeft ook grote gevolgen voor het vertrouwen van de politiemensen in de eigen leiding. Daar gaat dit conflict met name over.'

Hoe ver kunnen we als burger gaan nu er vanaf maandag minder boetes worden uitgedeeld? 160 kilometer per uur rijden waar je 130 mag, blijft dat onbestraft?

'Collega's weten dat excessen altijd beboet worden. Het is dus absoluut geen vrijbrief, maar het betekent wel dat er minder boetes worden uitgedeeld, maar vaker wordt gewaarschuwd. En dan ook wordt uitgelegd waarom.'

140 km/h dan? 'Ik zou er zeker niet op gokken, want verkeersveiligheid is een belangrijk ding', waarschuwt Van de Kamp.

Lees ook:

- 'Vanaf maandag geen boetes vanwege cao-gesteggel politie'