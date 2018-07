Nieuwe gemeente Midden-Groningen wijst smederij aan als eerste monument

Deel dit artikel:











Ze is de eerste in een mogelijk lange rij: de smederij aan de Hoofdweg in Schildwolde is door de nieuwe gemeente Midden-Groningen aangewezen als gemeentelijk monument.

Al in 1737 staat een smederij op die plek. Sinds Martijn Schriever het pand heeft gekocht, is het opnieuw in gebruik als smederij. Het verhaal gaat dat de NCG nog wel eens iets wil platgooien en de monumentenbescherming helpt ons om dat te voorkomen Martijn Schriever - hoefsmid Bescherming tegen platgooien 'Dit is zeker een felicitatie waard', zegt hij. 'Voor mij wegen de voordelen op tegen de nadelen, omdat ik het pand van buiten wil houden zoals het is.' Als een pand een monumentenstatus krijgt, moet de eigenaar zich aan allerlei voorschriften houden. Je mag niet zomaar iets veranderen aan het gebouw. 'Wij hebben deze status zelf aangevraagd', vertelt Schriever. 'Vooral met het oog op de versterking. Sinds de beving bij Zeerijp van 3,4 hebben we nogal wat schade. Het verhaal gaat dat de NCG (Nationaal Coördinator Groningen, red.) nog wel eens iets wil platgooien en de monumentenbescherming helpt ons om dat te voorkomen.' Kolenvuur Schriever wil de smederij houden zoals hij is. 'Het kolenvuur blijft ook zo', zegt hij. 'Ik ontvang inmiddels al paarden en hun eigenaren aan huis. In die volgorde', lacht hij, 'want ik werk voor de paarden.' In totaal zijn er 120 potentiële monumenten in Midden-Groningen. Lees ook: - Eigenaren monumenten: 'Geen vertrouwen in Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade'

