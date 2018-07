'Wat mij betreft komen er wel dertig coffeeshops in Stad!'

Burgemeester Den Oudsten van Groningen heeft zijn twijfels over het aantal coffeeshops in de stad. Maar als het aan de Groningse wietgoeroe Theo Buissink ligt, wordt het aantal zelfs verdubbeld.

Buissink is eigenaar van growshop De Tevreden Rookster en ook ooit 'bekend' van De Vliegende Hollander. Nu zijn er nog twaalf coffeeshops in Stad, maar er is ruimte voor veertien.

Wietexperiment

Toch wil burgemeester Den Oudsten wachten tot er meer duidelijkheid is over het wietexperiment van het kabinet, waarbij legaal verbouwde wiet in de shops wordt verkocht.

25 tot 30!

'Ik weet dat de burgemeester er alles aan wil doen om het bij twaalf te houden. Maar wat mij betreft worden het er 25 tot 30! Hoe meer er zijn, hoe minder kartelvorming, want die twaalf kunnen de prijs hoog houden omdat ze met zo weinig zijn.'

Buissink kijkt vol goede moed naar het experiment: 'Ik ben heel blij met de plannen. Ik pleit er al sinds 1975 voor en dit is dé kans om het te doen. Ik geloof dat het succesvol kan zijn.'

'Iedereen moet meedoen'

Wel stelt hij daar een voorwaarde aan: 'Alle koffieshops in Groningen moeten mee gaan doen en de prijs zal moeten halveren. Dan wordt het succesvol en dan heeft het zin.'

'Ik hoop dat ik het in mijn leven nog mag meemaken dat het gelegaliseerd wordt. Of ik zelf nog wel eens eentje opsteek? Elke avond een pijpje. Zonder tabak. Groningen wordt toch tabakvrije stad? Haha!'

