Wolf in Groningen was een mannetje, maar waar komt hij vandaan?

Zeker zes wolven zijn dit voorjaar op bezoek geweest in ons land. Het gaat om drie vrouwtjes en drie mannetjes, waaronder twee broers. Vijf van deze wolven komen uit Duitse roedels. Van de zesde die in april een schaap doodbeet in Sellingen, is nog niets bekend.

Dat concludeert Wageningen Environmental Research (WENR) op basis van DNA-onderzoek.

DNA vergeleken

Onderzoekers namen DNA-materiaal af bij doodgebeten of verwonde schapen en vergeleken dat met genetisch materiaal van het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg. Dat instituut beheert een database met DNA-profielen van Duitse wolvenroedels. Zo kon worden aangetoond wat het geslacht van de wolven is en waar ze vandaan komen.

Van de wolf 'uit Sellingen' is waarschijnlijk geen of onvoldoende dna beschikbaar in de Duitse database. Wel is duidelijk dat hetzelfde mannetje in maart en april rondzwierf door de provincies Drenthe en Overijssel.

Wolven op kaart

Op onderstaande kaart is te zien waar de wolven gesignaleerd zijn. Iedere wolf heeft een eigen kleur. Een rondje duidt op een vrouwtje, een driehoek is een mannetje. De blauwe driehoek rechtsboven is de wolf in Sellingen.



Wolf uit Oost-Duitsland

In de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland was in maart en april een vrouwelijke wolf actief, concluderen de onderzoekers. Deze was afkomstig uit het Duitse Nedersaksen.

De wolf die in april werd waargenomen in Friesland, betrof een wijfje uit een roedel uit het Oost-Duitse Daubitz, zo'n 700 kilometer van de Nederlandse grens.

Twaalf schapen in Marum

Of de dood van 12 schapen in Marum, in mei van dit jaar, ook het werk was van een wolf, wordt nog onderzocht. De feiten die vrijdag werden gepresenteerd hadden betrekking op de eerste vier maanden van dit jaar.

Permanente vestiging

Een vraag die veel mensen bezighoudt is of de wolf zich permanent in ons land vestigt. Daarover is volgens onderzoeker Hugh Jansman van WENR nog geen uitsluitsel te geven.

'Het is zelfs niet duidelijk of deze wolven nog steeds in Nederland zijn. We kunnen met deze methode alleen terugkijken in de tijd en wolven zijn zeer nomadisch in de verkenningsfase. Gezien de grote afstanden die wolven in korte tijd kunnen afleggen, is daar nooit zekerheid over te geven. Als criterium voor permanente vestiging moet een wolf zes maanden in een gebied zijn. Daar kunnen we dus pas in de herfst duidelijkheid over geven.'

