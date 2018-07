Lopend Vuur: Neefjes moeten altijd mij hebben

Met het mooie weer zijn ook de steekmuggen, of zoals wij hier zeggen, de neefjes, weer flink actief.

Je kent dat moment in de nacht wel, wanneer je wakker wordt gehouden door het gezoem van zo'n neefje.

Het bijzondere is dat de één vaker wordt geprikt dan de ander. Dat heeft onder andere te maken met de geur van de mens. En ieder mens ruikt anders.

Bzzzzzzz

Wel is het zo dat de prikkers het vaak voorzien hebben op mensen die zweten en op zwangere vrouwen. Ook als je veel bier hebt gedronken schijn je een goede prooi voor de neefjes te zijn.

Praat mee

