Medewerkers bijgepraat over faillissement Athleteshop: 'De sfeer was luchtig'

Medewerkers van de onlangs failliet verklaarde webwinkel Athleteshop zijn vrijdagmorgen door de curator bijgepraat over de afwikkeling van het bankroet.

Bij de Groningse webshop in sport- en vrijetijdsartikelen werkten zo'n 160 mensen die nog recht hebben op salaris en vakantiegeld over de maand juni. Alle medewerkers zijn inmiddels ontslagen.

De boosheid is weggeëbd Ontslagen magazijnmedewerker

Ontspannen en luchtig

'De sfeer was ontspannen en luchtig', vertelt een magazijnmedewerker na afloop van de bijeenkomst. 'Afgelopen vrijdag was de sfeer nog bedrukt en was er boosheid, maar dat is inmiddels een beetje weggeëbd. We zijn een ploeg jonge mensen en kunnen gemakkelijk relativeren wat er is gebeurd. Sommigen hebben al ander werk.'

Ik maak me geen zorgen Ontslagen personeelslid

Een ander personeelslid is optimistisch dat hij zijn achterstallige salaris nog gaat krijgen. 'Twee weken loon heb ik te goed. Veertien dagen voor het faillissement heb ik ontslag genomen omdat ik een andere baan heb gevonden. Dus ik maak me geen zorgen.'

Faillissement

Athleteshop werd begin deze week door de rechtbank failliet verklaard. Op een moment lagen er tussen de vijf- en zevenduizend betaalde bestellingen die zeer waarschijnlijk niet meer geleverd gaan worden. Eerder deze week liet curator Peter Bakker weten dat een behoorlijk deel van de klanten in ieder geval hun betaling terugkrijgt.

Uit een eerste inventarisatie van de curator Athleteshop een schuld heeft van 4,4 miljoen euro aan zakelijke leveranciers. Hoe groot de schuld aan consumenten is wordt nog uitgezocht.

Curator Bakker liet eerder al weten dat een volledige doorstart wordt onderzocht en dat er naar overnamekandidaten wordt gezocht. Hoe dat er nu voorstaat is niet duidelijk. Bakker was vrijdag niet bereikbaar voor uitleg.

