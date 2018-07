Ordinair, hippie, gangster? De eindmusical komt eraan

Het is weer die tijd van het jaar: achtste groepers maken zich op voor de traditionele eindejaarsmusical. Ook de kinderen van de St. Antoniusschool in Sappemeer.

Laatste lootjes

Een hippie, gangster, of gewoon een ordinair iemand? De rolverdelingen zijn gemaakt, de repetities zijn in volle gang en iedereen heeft er zin in. De laatste lootjes... Verslaggever Ronald Niemeijer nam polshoogte in Sappemeer, én hij voerde zelf een klein stukje op.

Tour de Mollema

Dan even iets anders, het kan u bijna niet ontgaan zijn: de Tour de France begint zaterdag. En Bauke Mollema, de Groningse trots, heeft uitgesproken voor een plek in de top tien te gaan. Hoe hoog gaat hij eindigen? En is hij überhaupt fit? U hoort het van een wielerkenner.

Oh ja, hij geeft ook nog een paar tips. Wellicht voor diegenen die op het laatste moment nog hun Tourpoule moeten invullen of nog willen wijzigen...

Ode aan de blaarkop

Goed nieuws! Er wordt geld beschikbaar gesteld om het voortbestaan van de Friese roodbont koe en de Groninger blaarkop te verzekeren. Het geld is welkom, maar het kan nog twee jaar duren voordat het er is. Bovendien: om hoeveel geld het gaat, is niet bekend.

Verslaggever Ronald Niemeijer bracht samen met Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne, een ode aan de blaarkop.

