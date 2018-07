FC Groningen krijgt uitleg over de VAR: 'Het worden echt geen dertig momenten per wedstrijd'

FC Groningen-trainer Danny Buijs kijkt positief naar de introductie van de videoscheidsrechter. 'Het is bedoeld om het spel eerlijker te maken, een positieve ontwikkeling dus.'

Dat zei Buijs vrijdag, nadat de technische staf en selectie de jaarlijkse spelregeluitleg van de KNVB kreeg. Een groot deel ging natuurlijk over de video assistant referee (VAR).

Eerlijkheid

Bang voor verandering van het spel is Buijs niet. 'Het zullen echt geen dertig VAR-momenten per wedstrijd worden. Die paar momenten die er wel zijn moeten we accepteren, want het komt gewoon ten goede aan de eerlijkheid van het spel.'

Middenvelder Tom van de Looi denkt er ook zo over: 'Je ziet het ook op het WK. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan, soms is het wat onduidelijk, maar het is wel een middel om het spel eerlijker te maken.'

Schwalbes

Positief is dat schwalbes zijn uitgesloten, vindt de voetballer. 'Als je spelers over het veld ziet rollen, denk je ook wel eens: sta eens op. Dat is nu verleden tijd.'

Spannend

Degene die de spelregeluitleg gaf, was de Groninger scheidsrechter Jochem Kamphuis. Ook hij is stellig: 'Het wordt absoluut eerlijker. De strafschoppen, de rode kaarten, de doelpunten.. als er fouten worden gemaakt, dan worden die hersteld.'

'Ook als een verkeerde speler een kaart krijgt, kan de VAR de beslissing terugdraaien', vervolgt hij. 'Het is spannend, maar ik heb er heel erg zin in. We zijn hier al een tijd mee aan het trainen en het is nu leuk om eindelijk live te gaan.'

Aanpassingen?

De VAR zelf zit tijdens de wedstrijden in een studio Hilversum. Daarom hoeft FC Groningen geen grote aanpassingen in het Hitachi Stadion te doen.

Er komt een monitor bij de spelerstunnel te staan, waarop de scheidsrechter tijdens de wedstrijd met de VAR mee kan kijken. Ook komt er in de 'TV-compound' een extra wagentje van Hawk Eye te staan, laat een woordvoerder van FC Groningen weten.

Overigens krijgt het publiek het niet op de stadionschermen te zien wanneer de VAR beelden 'checkt'.

WK Rusland

Vanaf komend seizoen wordt de VAR onder meer ingezet in de eredivisie, bij de play-offs en een deel van de wedstrijden voor de KNVB-beker. De videoscheidsrechter speelt op dit moment een cruciale rol op het WK in Rusland.

Lees ook:

- Oud-profscheidsrechter Luinge: 'VAR in eredivisie is fantastisch!'