Overheid verdiende vorig jaar meer aan aardgas

Vorig jaar verdiende de landelijke overheid 2,8 miljard euro aan de winning van aardgas. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de overheidsfinanciën.

Dit is 0,1 miljard euro meer dan in 2016; een groei van 3,7 procent. Deze groei komt volgens het CBS doordat de gasprijs is gestegen. Daardoor is het mogelijk dat er ondanks dat er minder gas is gewonnen er toch meer aan het gas is verdiend.

In 2017 werd er volgens het CBS 42 miljard kubieke meter aan gas gewonnen. Dat is is 12,5 procent minder dan in 2016, toen er 48 miljard kubieke meter aan gas is gewonnen.