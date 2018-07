Geen oplossing voor 'duurzame koeien': 'De overheid gooit iets weg dat ze graag wil houden'

'Deze regeling is alsof ik nu met mijn auto het kanaal inrijd en dat ze me over drie dagen komen redden. Dat hoeft dan dus niet meer.' Veehouder Sandra Woldring uit Haren ziet de nieuwe fosfaatregeling niet als een oplossing.

Woldring heeft 160 Fries roodbonte koeien, maar ze dreigt een flink aantal weg te moeten doen.

Fosfaatrechten

Fries roodbont is een zeldzaam ras. Geen boer heeft zoveel van deze koeien als Woldring. Maar zij heeft onvoldoende fosfaatrechten om alle dieren te kunnen houden. Dat komt doordat de peildatum voor het toekennen van die rechten in juni 2015 was, precies op het moment dat Woldring door sterfte veel minder koeien had.

Ontzien

Donderdag stemde de Kamer in met een motie, waardoor landbouwminister Carola Schouten houders van zeldzame koeienrassen deels ontziet in de nieuwe fosfaatregeling. Deze regeling gaat echter pas in 2020 in en dus moet Woldering het nog twee jaar volhouden.

In een weckfles?

'Maar de dieren zijn er nu. We kunnen ze niet twee jaar in een weckfles stoppen en er dan weer uit halen', zegt Woldring. 'We hebben te maken met de boetes en de regels van nu en dus moeten we onze dieren wegdoen.'

Woldring begrijpt het gewoon niet. 'Deze koeien hebben weinig krachtvoer nodig en ze veroorzaken een lage fosfaatuitstoot. Dit type is duurzaam te houden en dat is wat de overheid graag wil. Ze gooit iets weg dat ze juist wil hebben.'

Woldring blijft hopen op een oplossing waar ze nu iets aan heeft.

