Roxanne Monsanto probeert iedere maand een kwal te schilderen Roxanne Monsanto (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Kleurrijke portretten, sfeervolle houtskooltekeningen, prentenboekfiguurtjes en academische studies van eieren. Het is te zien op de overzichtstentoonstelling van Roxanne Monsanto in Kunsthuis Fiet, vanaf zaterdag te zien in Westeremden.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

Roxanne Monsanto (Groningen, 1961) is al van jongs af aan bezig met schilderen en tekenen. 'Op mijn zesde kreeg ik een verfdoos, niet zo'n kinderachtige maar eentje met tubes verf,' vertelt Monsanto in haar atelier. 'Ik weet nog hoe magisch ik het vond dat die kleuren allemaal door elkaar heen konden.' Lees verder na onderstaande afbeelding.

Een schilderij van Monsanto. Losgeslagen bende Na de middelbare school deed ze een poging een opleiding aan Academie Minerva te volgen maar dat duurde maar kort. 'Ik vond het daar een losgeslagen bende', herinnert ze zich. Ruim tien jaar geleden meldde ze zich aan bij de Klassieke Academie in Groningen. 'Dat voelde als thuiskomen. Daar heb ik geleerd wat belangrijk voor mij was. Anatomie, perspectief, kleurenleer.' Loetjoe Inmiddels is Monsanto geen onbekende meer. Tegenwoordig maakt ze veel portretten. Op veel plekken in de stad heeft ze muurschilderingen gemaakt. Onder meer bij een bekende zorgverzekeraar maar ook veel kinderdagverblijven hebben afbeeldingen van haar aan de muur. Twee jaar geleden maakte ze een prentenboek rond het door haar bedachte wezentje Loetjoe. Lees verder na onderstaande afbeelding.

Een schilderij van Monsanto. Een kwal per maand In het onlangs geopende Kunsthuis Fiet aan de Molenweg in Westeremden is tot september een overzichtstentoonstelling te zien met het werk van Roxanne Monsanto. Op expositie is werk van de afgelopen twintig jaar te zien. Ook een van haar kwallenschilderijen is daar te zien. 'Ik probeer iedere maand een kwal te schilderen', vertelt ze daarover. 'Het zijn op dit moment voor mij de meest fascinerende beesten die er zijn.'