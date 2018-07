Dit weekend in Groningen: eten onder de zomerzon en stof happen bij de autocross

Neem een duik in je zwembad, slinger je barbeque aan of zoek verkoeling bij een meertje in de buurt. Of trek de provincie in met deze weekendtips

Planten, muziek, en poëzie

Het rosarium van Winschoten staat zowel zaterdag als zondag in het teken van het Rozenfestival. Het festival uit een vijftal onderdelen. De groenmarkt, een muziekpodium, een foodplein, een kinderplein en een cultuurplein. Vorig jaar kwamen er bijna 10.000 bezoekers naar het rosarium.



De gevoelige snaar

Vanaf het Museumplein in Veendam klinken zaterdag gitaarklanken. Tijdens de derde editie van de talentenjacht NightHunt staan twaalf gitaristen, allen maximaal 21 jaar out, op het podium. Het eerste optreden begint om 15.30 uur. Om 20 uur start de Night of the Guitars, waar muzikanten uit Veendam of met een Veendammer link spelen. Deze keer, in tegenstelling tot vorig jaar, in de buitenlucht.



Eten onder de zomerzon

Zaterdag en zondag kun je in het Noorderplantsoen in Stad terecht voor de Culinaire Verleiding. Het plantsoen verandert in een openluchtrestaurant met foodtrucks. Eet smakelijk.

De boer op

Onder het motto 'Buurten bij boeren!' stelt pootaardappelteler Pieter Huizinga uit Zeerijp zaterdag zijn bedrijf open voor iedereen die meer wil weten wat er op de akkers en in schuren van akkerbouwers gebeurt. Samen met collega Kees Kuiper laat hij zien wat er komt kijken bij het telen van een goede pootaardappel. De open middag aan de Terhornseweg 4 in Zeerijp duurt van 13.30 tot 17 uur.

Passief sportweekend

Tot slot nog een paar tips voor de passieve sportievelingen onder ons. Aan de Winsumerstraat in Winsum wordt zaterdag vanaf 10 uur autocross gehouden. In Surhuisterveen speelt FC Groningen zaterdag om 14.30 uur tegen ´t Fean´58. In de avonduren is de Lopster Torenloop. De recreanten starten om 19 uur, de jeugd een uurtje eerder.

Volop spektakel bij de autocross eerder dit jaar:



Op zondag wordt bij zwembad De Parrel in Groningen het voetbaltoernooi Africa Cup Multi gehouden. Blijf je liever thuis? De Tour de France begint dit weekend met de Groningse troeven Tom Jelte Slagter en Bauke Mollema.

O ja, mocht je van buiten de stad komen, let dan even op dat de zuidelijke ringweg vanuit de richting Hoogezand naar het Julianaplein deels is afgesloten. Moi!