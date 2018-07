'Wie heeft de urn van mijn vader gestolen? Ik kook van woede'

Een diefstal met grote emotionele gevolgen. Onbekenden zijn er begin deze week vandoor gegaan met de urn van Harm Boonstra uit Wildervank. De urn stond in een urnenwand op een begraafplaats aan de Dalweg in Wildervanksterdallen.

'Van binnen kook ik van woede', vertelt Herman Boonstra. 'Gistermiddag was mijn oom op de begraafplaats om het graf van zijn overleden vrouw te bezoeken. Hij loopt dan ook altijd even langs de rest van de familie. Toen ontdekte hij dat de urn van mijn vader was verdwenen.'

Een raadsel

Waarom de dader(s) juist de urn van zijn vader hebben gestolen is voor Boonstra een raadsel. 'Het gaat om een zogenoemde duo urn. Het was de bedoeling dat de as van mijn moeder na haar dood zou worden bijgezet. Maar hij is van steen, niet van brons. Dus omsmelten kan niet, ze kunnen de urn hooguit hergebruiken.'

Eén urn

De politie onderzoekt ondertussen of er een verband bestaat met eerdere vernielingen op begraafplaatsen in Veendam en Meeden. Daarom heeft de technische recherche vrijdag onderzoek gedaan aan de Dalweg.

Lees verder na onderstaande afbeelding.



De urn van Herman Boonstra´s vader Harm (bron: Peter Steinfort/RTV Noord)

Volgens politiewoordvoerder Anthony Hogeveen is de kans dat het om dezelfde daders gaat niet heel groot. 'Het gaat hier om de diefstal van één urn. Er is verder niets vernield of gestolen op de begraafplaats.'

Doelgericht

En dus gaat het waarschijnlijk om een doelgerichte actie. 'We hebben geen idee waarom iemand zoiets zou doen. Er speelt ook niets in de familie of in de vriendenkring. Althans niet dat wij weten', aldus Boonstra. Hij heeft inmiddels aanfifte gedaan van grafschennis.

Een hoop as

De urn is nog niet terug, maar de as opvallend genoeg wel. Dat gebeurde donderdagavond na een oproep op Facebook.

'Rond zeven uur werd ik gebeld', zegt Boonstra. 'Er lag ineens een hoop as achter één van de urnenkasten. Het is vermoedelijk van mijn vader. Ik weet het niet zeker want ik heb nog nooit menselijke as gezien, maar waar moet het anders vandaan komen. De inhoud van de urn is in ieder geval terug, en daar zijn we heel blij mee.'

Lees ook:

- Elektrisch cremeren: zo werkt het

- Eigenaar vermiste urn met as terecht

- Wie mist een zwarte urn met as?

- Nóg een urn met as gevonden in haven Wehe-den Hoorn

- Van wie is de urn in het water bij Wehe-den Hoorn?