De Noord 9 van zaterdag 7 juli

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Wat Aans! - Dik doun

De mannen van Wat Aans! vieren hun 10-jarig jubileum met deze 'dikke track'. Na 'Proat toch Grunnegs met mie', uit de zomer van 2015, de superhit 'Trilploat' uit 2016 en 'Sjomp!' uit 2017 doen Rik Baptist en Teun Heuvel het weer, een nummer maken dat zich online snel verspreid. Op YouTube is de clip al ruim 17 duizend keer bekeken, op Facebook ruim 110 duizend keer en op Spotify is het nummer bijna 10000 keer beluisterd. De video van 'Dik doun', waarin je ook Burdy ziet, kun je hier bekijken.

2. The Given Horse - Morgen stop ik echt

The Given Horse is een duo gevormd door Johannes Peetsma en Marius van der Leij. Begonnen als straatartiesten in de stad Groningen zijn ze daarna het avontuur aangegaan om te leven van straatmuziek in de Verenigde Staten. Terug in Nederland hebben ze in 2014 een EP opgenomen die in het teken staat van hun avonturen in Amerika. Het zelfde idee zit ook achter hun trip naar Japan, in 2015. In 2017 reist het duo door Ierland. Inmiddels denken de heren na over een nieuwe reis naar een ver oord. Maar eerst lanceren ze hun album op Oerol. De eerste single is 'Morgen stop ik echt' en de clip van bekijk je hier.

3. Lars Koehoorn - Your love is too cold

Lars Koehoorn komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij al met 9 verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3), 'Still waters run deep' (#1) en 'Bring it on' (#1). Bekijk de video van Lars z'n vierde #1-hit hier.

4. Dion Bouwes & Dennis Krottje - De wereld in mien kop

Dion Bouwes maakt als zanger, gitarist en songwriter al jaren muziek. Hij speelt in bands als Cutting Grass, Noon en Sunday Afternoon. Ruim tien jaar geleden neemt Dion een aantal nummers in het Gronings op. Maar in de muziek blijft Engels lange tijd zijn taal. Een jaar of twee geleden blijkt het Gronings toch weer te trekken. Hij geeft zich samen met gitarist Dennis Krottje op voor het Grunneger Laidjesfestval en schrijft daarvoor het nummer 'Duuster'. Het tweetal wint in 2017 het festival en werkt momenteel aan een heel album met Groningstalige liedjes. Bekijk de clip hier.

5. Krödde - Schier

In het voorjaar staat Krödde al even in de Noord 9 met 'Traain noar Noord'. Net als dat nummer is ook 'Schier' terug te vinden op de EP die net is verschenen (met de titel 'Traain noar Noord'). Krödde is trots op de sound van de EP: "Er is veel zorg besteed aan de 'sound' van de EP. Je hoort fantastische instrumenten (...) en mooie vintage microfoons. Ook zijn een trompet en saxofoon toegevoegd, wat een zwoele, soulvolle aanvulling is onze bekende klank", aldus Krödde op e eigen website. Krödde is een band rond Rients Faber en Bart Corporaal uit Ten Post. Ze maken aanvankelijk met z'n tweeën liedjes in zowel het Gronings als het Nederlands. Bart en Rients brengen in 2013 het liedje 'Duuster' uit als demo. Bij Radio Noord is het liedje vaak te horen en het eindigt op nummer 30 in Alle 50 Goud. Faber en Corporaal formeren een band en eind 2013 verschijnt het debuutalbum 'Waterlijn'. Hun liedje 'Zunneschien' is één van de grootste hits van 2014. In de zomer van 2016 is het tweede album van de band verschenen, 'Rousteg hoes'. Op dit album zijn alleen maar liedjes in het Gronings te vinden.

6. Kraantje Pappie - Liefde in de lucht

De klanken van Kraanje Pappies 'Lil Craney' zijn nog niet uitgestorven, of zijn volgende single komt de Noord 9 al binnen. 'Liefde in de lucht' is een samenwerking met Joshua Nolet van Chef'Special. De zanger van de Haarlemse band en Kraantje ontmoeten elkaar op het Bevrijdingsfestival in Zwolle, daar is de basis gelegd voor hun samenwerking. Met 'Liefde in de lucht' heeft Kraantje ook direct weer een hit te pakken: zowel bij Noord als in de landelijke hitlijsten. Sinds The Ro-d-ys in 1967 s geen Groninger gelukt wat Kraantje doet: met twee nummers in de Top 40 staan. Bekijkde clip van Kraantje Pappie en Joshua hier.

7. Marlene Bakker - Golven

'Golven' is terug te vinden op Marlenes debuutalbum getiteld 'RAIF', dat Marlene in maart in het Grand Theatre in Groningen heeft gepresenteerd. Inmiddels het album menig keer gerecenseerd en in die recensies vaak geprezen (oa. Dagblad van het Noorden, Platomania, MusicMaker, 3voor12). Ze heeft dit lied geschreven samen met Bernard Gepken die ook het debuutalbum heeft geproduceerd. Bekijk de clip hier.

8. Thys - Let it all go

Zanger Thijs Pot uit Stadskanaal, eerder dit jaar finalist van The Voice of Holland, heeft zijn eerste single uitgebracht ná zijn Voice-avontuur. Onder zijn artiestennaam Thys lanceert hij het nummer 'Let it all go'. Pot is finalist in de zevende editie van The Voice of Holland, hij wordt uiteindelijk vierde. De 20-jarige zanger heeft het nummer geschreven en opgenomen met Jochem Fluitsma, bekend van het nummer '15 miljoen mensen' van het duo Fluitsma & Van Tijn. Bekijk de clip van Thys z'n single hier.

9. Irene Wilkens & Sikkom Kult - Hol die vast

Opnieuw staat Irene Wilkens met haar band in de Noord 9. Een paar weken was het nog met 'Nog ainmoal daanzen mit die'. Inmiddels heeft de nieuwe single de Noord 9 gehaald: net als de vorige single is ook dit nummer afkomstig van het album 'Sikkom Kult' dat eerder dit jaar is verschenen. Daarop staan de mooiste liedjes die de band de afgelopen jaren heeft gespeeld én nieuwe nummers. Irene is is een veelzijdig zangeres, ze zingt in allerlei talen, bij allerlei bands. Samen met Sikkom Kult brengt ze uitsluitend Groningstalige liedjes, meestal geschreven door Alex Schoenmaker. Bekijk de clip hier.