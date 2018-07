Opnieuw een blazer bij ESD-SIC in Delfzijl

Bij chemiepark ESD-SIC in Delfzijl is vrijdagmiddag even voor drie uur een blazer geweest. 'Supervervelend voor de omgeving en voor ons', noemt ESD-directeur Richard Middel het voorval.

Blazers zijn stofwolken die bestaan uit zand en petroleumcokes. Ze komen uit de ovens van het chemiebedrijf.

Slijpmiddel

De provincie wordt door ESD op de hoogte gesteld van de blazer. Dat is verplicht. De provincie houdt ESD in de gaten, na klachten van omwonenden over eerdere stofwolken. ESD is verplicht de oorzaak van de blazer te onderzoeken en moet zich inspannen om herhaking te voorkomen. Ook moet het bedrijf ieder kwartaal een overzicht met incidenten aan de provincie overleggen.

ESD-SIC maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in schuurpapier. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Als zo'n overkapping bezwijkt, komt een grote stofwolk omhoog, een zogenoemde blazer.

