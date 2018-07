'Aardbevingsminister' Wiebes te gast bij 'Zomergasten'

'Het ene moment is hij slim en snel en het volgende moment vertraagt hij de boel en stelt hij ons geduld op de proef. En dat maakt hem ongrijpbaar.' Op deze manier kondigde Janine Abbring de vijfde gast van het tv-programma 'Zomergasten' aan: minister Eric Wiebes.

Abbring heeft zelf in het aardbevingsgebied gewoond: in Westeremden.

'Mens-achter-de-politicus-programma's'

Voor Wiebes is dit een uitzondering: 'Ik doe nooit mee aan die de-mens-achter-de-politicus-programma's. Waarom nu wel? Omdat ik vroeger altijd naar Zomergasten keek, denk ik. Mijn avond gaat over vooruitgang. Omdat mijn hele leven gericht is op vooruitgang'.

De uitzending waarin de minister van Economische Zaken te zien is, wordt uitgezonden op zondag 26 augustus om 20.15 uur op NPO 2.

