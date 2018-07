Donar versterkt zich met Amerikaan

Basketbalclub Donar heeft met Joseph Wall de eerste nieuwe buitenlandse versterking voor komend seizoen binnen. De 28-jarige Amerikaan kwam het afgelopen seizoen uit voor Legia Warschau in Polen.

De twee meter lange forward speelde daarvoor drie seizoenen in Tsjechië bij Pardubice en was daar ook actief in de FIBA Europe Cup. In Amerika speelde hij voor Colorado Christian.

Selectie

De selectie van Donar voor het nieuwe seizoen bestaat nu uit acht spelers: Jason Dourisseau, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Drago Pasalic, Thomas Koenis, Tim Hoeve, Rienk Mast en Joseph Wall.