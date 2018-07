Onderzoek naar vis in de oostelijke Waddenzee van start

Bij Lauwersoog en Schiermonnikoog zijn grote fuiken geplaatst voor een onderzoek naar de visstand in de oostelijke Waddenzee. Het onderzoek is nodig omdat er nog veel onduidelijk is over het leven onder de zeespiegel.

Jaap Vegter van de coöperatie Vissers van de Kust en enkele andere vissers plaatsen de fuiken en legen ze. Vegter: 'Er is heel veel kennis over vogels en schelpdieren, maar we weten eigenlijk niet hoe het gaat met de haring, sprot, paling en platvis'.

Texel

De twee fuiken moeten daar meer duidelijkheid over gaan geven. Er staat al jarenlang een onderzoeksfuik bij Texel, maar volgens Vegter zeggen de resultaten daar niet zoveel over het zeeleven in het oostelijke deel van de zee: 'Het Wad bij Texel is niet te vergelijken met het Wad hier onder Schieren dat is waarom deze proef ook zo belangrijk is'

Vier keer

De fuiken bij Lauwersoog en Schiermonnikoog worden de komende maanden vier keer geplaatst en geleegd. Aan de hand van de resultaten worden besloten of het zinvol is één van de fuiken permanent te laten staan.

Klein grut

Vrijdagmiddag wordt de fuik bij Schiermonnikoog voor het eerst geleegd. De opbrengst is nogal mager, naast krabben en kwallen wat harinkjes en ander klein grut. Vegter: 'Waarschijnlijk komt dat door de noordenwind die al een tijdje waait'.

Beheer

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de overheid en diverse natuurorganisaties, verenigd in het 'Programma naar een rijke Waddenzee'. Woordvoerer Michiel Firet: Aan de hand van de resultaten kunnen we bekijken of het beheer moet worden aangepast, bijvoorbeeld beter kwelderbeheer, beter geulbeheer, en wat het medegebruik van de visserij kan zijn'.