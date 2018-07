Stadhuis neemt regie in 'balkon-zaak'

De woningcorporaties in de stad Groningen gaan uit voorzorg de balkons van hun huurappartementen inspecteren. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de corporaties en Wethouder Roeland van der Schaaf (Wonen en Ruimtelijke Ordening).

Aanleiding voor de maatregel is het afbreken van een balkon van een flat aan de Westindischekade, afgelopen woensdag. Woningcorporatie Lefier, de eigenaar van de flat, besloot nog dezelfde dag uit voorzorg alle balkondeuren van de flat èn van twee andere flats aan de kade te verzegelen, zodat de bewoners niet meer op de balkons kunnen komen.

Veel vragen

De vraag is hoe groot het probleem in de stad is. Van der Schaaf: 'Een aantal corporaties gaf uit zichzelf aan dat ze een onderzoek willen. Hoe dat precies moet, is nog even afwachten, zegt hij. 'Dat hangt af van de uitkomst van het onderzoek van Lefier naar het incident aan de Westindischekade. Maar dat dit veel vragen oproept, en ook om een reactie vraagt, is duidelijk.'

Steekproef

Het onderzoek van Lefier wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Dijkhuis in Groningen. Dit bureau concludeerde in 2014 na een steekproef bij twee appartementen dat er niets aan de hand was met de balkons aan de Westindischekade.

Alle vertrouwen

Woordvoerder Elza Bulstra van Lefier: 'Dit bureau heeft een uitstekende reputatie, waar we alle vertrouwen in hebben. Maar om alle twijfels voor te zijn, hebben we met ze afgesproken dat we de uitkomst van het nieuwe onderzoek laten toetsen door een andere, externe partij'.

Toezichthouder

Het onderzoeksrapport uit 2014 is nu ook in handen van de gemeente. Van der Schaaf: 'Dat was tot afgelopen woensdag niet het geval. Dat hoefde ook niet, want de gemeente is toezichthouder op afstand. De woningeigenaar, in dit geval Lefier, is verantwoordelijk voor de veiligheid. Maar na een incident als dit willen wij dat rapport ook graag inzien, en dat is inmiddels gebeurd'.

Zowel de gemeente als Lefier wil dit rapport niet aan de pers geven. Bulstra: 'De reden is dat het wordt meegenomen in het huidige onderzoek.'

Overlast

Met de kennis van nu, moet je dan niet concluderen dat de steekproef bij het onderzoek in 2014 te klein was? Bulstra: 'Bij dat onderzoek zijn gaten geboord in de balkons. Alleen zo kom je erachter of het betonijzer is aangetast. Zo'n onderzoek geeft overlast, dat kun je moeilijk bij alle driehonderd balkons doen'.

Het rapport van het onderzoek naar het afgebroken balkon wordt binnen twee weken verwacht, zegt Bulstra. 'De conclusies leggen we naast de uitkomsten van het onderzoek uit 2014. Dan wordt duidelijk of er meer aan de hand is, of niet.'

Brandveiligheid

Het afsluiten van de balkondeuren riep bij de bewoners van de Westindischekade direct vragen op over de brandveiligheid. Bij brand is vluchten via het balkon immers niet meer mogelijk.

Bulstra: 'We hebben overlegd met de brandweer. Het blijkt dat de officiële vluchtroute via de voordeur van het appartement naar de portiekingang loopt. Bovendien hebben we in het verleden in de gangen brandwerende deuren geïnstalleerd. Die kunnen het verspreiden van het vuur een uur lang tegenhouden. Dat biedt voldoende tijd om weg te komen. Als dat toch niet kan, dan haalt de brandweer je via het raam naar buiten'.

Groot probleem

Deskundigen verklaarden al eerder dat het probleem van onveilige balkons in het hele land speelt. Ook in de stad Groningen zijn er meer gevallen. Een voorbeeld is het een flat aan de Couperusstraat in de wijk De Wijert. De appartementen in dit gebouw worden deels bewoond door particuliere eigenaren, deels zijn ze eigendom van Lefier.

Het bestuur van de vereniging van eigenaren vertrouwde het niet en nam daarom eerder dit jaar een extern bureau in de arm. Dat kwam na onderzoek tot de conclusie dat vijftien balkons onveilig zijn. Van der Schaaf: 'Dat vind ik een goed voorbeeld van hoe het moet. Eigenaren vertrouwen het niet en laten onderzoek doen. Nu worden er maatregelen door Lefier genomen.'

Verbazing

Robin Varma, de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex. Varma: 'Maandenlang hoor je niets van Lefier, terwijl ze alle informatie al hadden. Maar na de publiciteit van gisteren komen ze opeens wel in actie. Ze willen nu hun balkons gaan stutten'.

Flinke klus

Het onderzoek, waarover Van der Schaaf afspraken heeft gemaakt met de corporaties, is een flinke klus. Lefier-woordvoerderElze Bulstra: 'Wij hebben 30.000 woningen in de stad. Die hebben niet allemaal balkons. We moeten eerst uitzoeken welke wel, en welke niet. En dan moeten we vaststellen om welke balkons het precies gaat. Dit gaat wel even duren.'

Nijestee

Dat laatste bevestigt directeur Vastgoed Henk Raatjes van woningcorporatie Nijestee. Raatjes: 'Wij zijn al een tijdje bezig. Officieel moesten wij zeven van onze appartementencomplexen controleren. Dat hebben vorig jaar gedaan. Maar uit voorzorg doen we dat ook bij onze andere complexen. Dat kost veel tijd. In sommige gevallen hadden wij twijfels en hebben we een extra controle laten doen. Tot nu toe hebben we geen onregelmatigheden geconstateerd.'

'Maar toch is het nodig', zegt Raatjes. 'Want geloof me, er is geen woningcorporatie in Groningen die een probleem als dit willens en wetens verborgen wil houden'.

