Grote brand in Roden (update) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Er woedt op dit moment een grote brand in een pand van Magista aan de Oosteinde in Roden. Verschillende brandweerkorpsen uit Groningen en Drenthe zijn aanwezig om het vuur te blussen en er is sprake van veel rookontwikkeling.

Het vuur zou zijn ontstaan op de bovenverdieping van een kantoorpand zijn ontstaan. Naast het kantoorgebouw staat een caravanopslag. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De weg Oosteinde is in verband de grote brand afgesloten voor het verkeer. De Veiligheidsregio heeft inmiddels een NL-Alert verstuurd in verband met de rookontwikkeling, waarin wordt opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden.