Ondernemers in haven Lauwersoog gaan voor waterstof De haven van Lauwersoog. (Foto: Google Streetview/Bewerking RTV Noord)

Vandaag is het startsein gegeven aan het project 'Waterstof in Schepen Lauwersoog', waarbij ondernemers in de haven het gebruik van waterstof voor de voortstuwing van schepen gaan stimuleren.

Het uiteindelijke doel is dat er fossielvrij gevaren kan worden vanuit de haven van Lauwersoog. Overeenkomst De ondernemers hebben een overeenkomst tot samenwerken ondertekend voor een ontwerponderzoek dat in de tweede helft van dit jaar gaat lopen, zodat in 2019 gestart kan worden met een aantal pilots. Het gaat om pilots van door waterstof aangedreven schepen in de nautische segmenten: rondvaartboten, garnalenkotters en charterschepen (bruine vloot). Duurzame coalitie De ondernemers zijn onderdeel van de Duurzame Havencoalitie Lauwersoog. Een coalitie waarin ondernemers, gebruikers van de haven en organisaties die belang hebben bij een duurzame Waddenzeehaven, in samenwerken. Ter afsluiting van het startsein is symbolisch het eerste schip op waterstof te water gelaten en heeft het een rondvaart gemaakt door de haven. Lees ook: - Lauwersoog wil garnalenkotters op waterstof

