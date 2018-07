Deel dit artikel:











Nieuwolda en Wagenborgen in 2022 aardgasvrij (Foto: Flickr Creative Commons / Rhodesj)

Ongeveer 1200 woningen en bedrijven in Nieuwolda en Wagenborgen moeten in 2022 aardgasvrij zijn. Dat is de ambitie van de gemeenten Oldambt en Delzijl, Woningstichting Groninger Huis en de dorpsverenigingen in beide dorpen.

Om de plannen te realiseren heeft de gemeente Oldambt een subsidieaanvraag van 4,5 miljoen euro aangevraagd. Het is de bedoeling dat met het geld het aardgasnetwerk geschikt wordt gemaakt voor gebruik van biogas. Daarnaast worden woningen en bedrijven geïsoleetrd en wordt apparatuur aangelegd om elektrische bij te verwarmen tijdens koude winterdagen. Deelname aan project geschiedt op vrijwillige basis en de plannen worden in nauw overleg met bewoners en bedrijven uitgewerkt. Op 1 oktober moet duidlijk zijn of Nieuwolda en Wagenborgen voor subsidie in aanmerking komen