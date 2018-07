Deel dit artikel:











Brand in Roden onder controle (Foto: De Vries Media)

De brand in een pand van Magista aan de Oosteinde in Roden is onder controle. Dat meldt de Veiligheidsregio Drenthe. Om het vuur helemaal uit te krijgen zal een deel van het pand moeten worden gesloopt. Het nablussen neemt nog wel enige tijd in beslag.

Het vuur brak rond 18.45 uur op de bovenverdieping van het kantoorpand en greep snel om zich heen. Ook kwam er veel rook vrij. Omwonenden zijn middels een NL-Alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Gewonde De brandweer in Drenthe sprak van een grote brand en kreeg hulp van enkele korpsen uit de provincie Groningen. Bij de bluswerkzaamheden is een brandweerman gewond geraakt. Hij kreeg rook binnen en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Asbest Bij de brand is asbest vrij gekomen. Dat zal door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd. Het gebouw kan als verloren worden beschouwd en zal worden gesloopt. Lees ook: - Grote brand in Roden

- Brandweerman raakt gewond bij brand in Roden