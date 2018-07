Een automobilist is vrijdagavond in Wildervank met zijn auto het water naast de KJ Vriezeweg ingereden.

De hulpverleningsdiensten rukten massaal uit, omdat gevreesd werd dat er meer mensen in de auto zaten. Dat bleek niet het geval.

De automobilist is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend, hoe de bestuurder met zijn auto in het water is beland.