Brandweer redt paard uit modderige sloot Het paard werd met een lier uit de sloot getrokken (Foto: De Vries Media)

De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Singelweg in Sauwerd een paard uit een sloot gered. Het dier was vast komen te zitten in de modder.

Ondanks verwoede pogingen kon het dier niet zelf uit de sloot klimmen. Ook de brandweer had moeite om het paard uit zijn benarde positie te bevrijden. Er moest een lier aan te pas komen om het dier op de kant te trekken. Het paard hield geen verwondingen over aan zijn nachtelijke avontuur.