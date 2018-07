Werkzaamheden tijdelijke ringweg 'lopen iets achter op schema'

De werkzaamheden van dit weekend aan de zuidelijke ringweg in de stad Groningen liggen 'iets achter op schema'.

Dat meldt Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort. 'We lopen een tot twee uur achter op de planning.'

Tijdelijke weg

Tot grote problemen leidt dat volgens Kramer niet. 'We hebben zondagavond ruimte in de planning om dit weer in te lopen.'

Dit weekend is de noordelijke rijbaan (van knooppunt Euvelgunne richting Julianaplein), afgesloten voor verkeer. Dat is nodig om de tijdelijke parallelweg aan te sluiten. Vanaf maandagochtend zes uur moet verkeer van deze tijdelijke weg gebruik maken.

Veiligheidschecks

Kramer verwacht dat die planning 'gewoon' gehaald wordt. Wel staan er zondagavond nog twee veiligheidschecks op het programma.

'Om 19:00 uur testen we bij daglicht of alle borden en aanwijzingen duidelijk genoeg zijn en om 23:00 uur testen we of de verlichting goed genoeg is.'

Dat er dan eventueel nog gewerkt wordt, is geen belemmering. Kramer: 'De laatste werkzaamheden zijn vooral aan de bermen, dus dat bijt elkaar niet.'

