Column: Inspectierapport

Inspectierapporten kunnen nuttig zijn om een te korte tafelpoot te stutten, maar je kunt er niet altijd op bouwen. Ook de balkons aan de Westindischekade in de stad, die afgelopen week van de ene op de andere dag onveilig zijn verklaard, waren geïnspecteerd.

Ze kunnen nog zeker vijftien jaar mee, die balkons, was de conclusie van deze inspectie een paar jaar geleden. Wat een opluchting! Dan werd de renovatie van die verouderde blokken nog een beetje betaalbaar. Eigenlijk wilde corporatie Lefier ze slopen, maar onder druk van de SP ('voor al uw betaalbare huurwoningen') kregen die woningen nog een volgende ronde. En als je dan, als woningcorporatie, tussen de Skylla van een ongeluk en de Charibdis van hoge investeringen door wilt zeilen, bestel je een inspectierapport.

Nu er ineens een balkon naar beneden gedonderd is, zijn er natuurlijk weer nieuwe inspectierapporten nodig. Niet alleen van die 312 (of nu nog maar 311) balkons aan de Westindischekade, maar van alle vergelijkbare balkons in de stad. En omdat de overheid een beetje schrikkerig is: van alle vergelijkbare balkons in Nederland en koloniën. Inspecteurs krijgen nu niet de opdracht: 'Kun je even bij een paar balkons een kijkje nemen of de boel nog een poosje kan blijven hangen?' maar 'Willen jullie heel goed onderzoeken of alles nog veilig is? Je moet rekenen dat er, met al die morbide obesitas van tegenwoordig, wel vier van die dikkerds van 150 kilo op moeten kunnen staan roken.' Ja, dan kijk je als inspecteur natuurlijk anders naar die balkons.

En wie zoekt, die vindt. Zoals bijvoorbeeld na de uitbraak van veteranenziekte op de Westfriese Flora in 1999 in bijna elke douche ineens legionellabacteriën werden aangetroffen, zo zal uit de nieuwe inspecties blijken dat veel balkons onveilig zijn. 'Papperlepap, dat wordt een duur grapje, om die allemaal te versterken,' roepen de corporaties dan. Maar gelukkig komt er dan een nieuwe inspectie die er net even anders naar kijkt, met andere bouwnormen ('Er gaan natuurlijk nooit vier mensen van honderdvijftig kilo tegelijk op zo'n balkon staan. Hooguit twee, plus twee kratjes bier.') en dan valt het met de balkonoperatie weer reuze mee.

Het zal mensen met aardbevingsschade allemaal bekend voorkomen, om nog maar te zwijgen van de bewoners van de wel/niet/later/misschien/of-toch-maar-niet, maar in elk geval steeds minder te versterken woningen: of je er nou één inspecteur op zet, of een heleboel, of je nou nog inspecteurs zet op de inspecteurs (quis inspicit inspectores?), het eind van het liedje is een stapel rapporten waar ieder het zijne uit kan halen. Zoveel rapporten dat je geeneens een tafelpoot meer nódig hebt.

Intussen gaat niemand meer onbekommerd op zijn balkon zitten. Waar rook is, is vuur. Als balkoneigenaar word je toch een beetje bevangen door een gevoel van onveiligheid. Je gaat voorzichtig aan die reling voelen, beetje wippen en springen om te kijken of het balkon meegeeft en tenslotte besluit je om er voorlopig alleen je kratje bier, een oude rol tapijt, lege flessen, de vuilnisbak, een keukentrap, de onderdelen van een oude brommer en het in onbruik geraakte babybadje te stallen. Die stonden er trouwens toch al, en om eerlijk te zijn: zelf zat je al nooit op dat balkon.

