Extra borden wijzen automobilisten slimste weg door Stad ('En zet je navigatie uit')

'Ik herhaal de oproep nog maar eens: zet je navigatie uit en volg de borden.' Dat is volgens Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort de beste manier om dit weekend door Stad te rijden.

Door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is de noordelijke rijbaan (van knooppunt Euvelgunne richting Julianaplein), afgesloten voor verkeer.

Druk op de weg

De werkzaamheden zorgen zaterdag al voor de nodige extra verkeersdrukte in Stad, onder meer op de Hereweg, de Griffeweg en de Sontweg. Er zijn extra matrixborden geplaatst die automobilisten op de beste route wijzen, vertelt Kramer:

'Die staan bij de Ikea. Daar lees je wat de kortste route naar de ringweg is. Dat is dus niet linksaf naar de Griffeweg, want dat is meestal echt een knelpunt.'

Als het verkeer rond de werkzaamheden echt vast dreigt te lopen, zet de aannemer verkeersregelaars in om de doorstroming te bevorderen.

Lees ook:

- Werkzaamheden tijdelijke ringweg 'lopen iets achter op schema'

- Dit weekend omrijden vanwege aanleg tijdelijke ringweg

- Twee jaar vertraging bij de aanpak zuidelijke ringweg: hoe kan dat?

- Deel zuidelijke ringweg deze zomer vijf weken dicht