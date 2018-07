25 kilo bijzondere kroonkurken in een koffer

Noordhorn staat dit weekend in het teken van de Internationale Kroonkurken Ruilbeurs. Veertig deelnemers uit verschillende landen zijn er neergestreken voor de tiende editie van de beurs.

Ze noemen mij de 'Radlerking'

Edzo Paap organiseert de ruilbeurs nu voor de tiende keer. 'We zijn in 2008 begonnen met zes deelnemers, nu hebben we maar liefst veertig verzamelaars'.

Als cadeautje voor het tienjarig bestaan heeft Paap van vijf verzamelaars zijn eigen Radlerbiertje gekregen, uiteraard mét speciaal gemaakte dop. 'Het is een radlerbiertje, omdat ik die doppen voornamelijk spaar.'

'Een knikje is niet erg'

'Bij postzegels verzamelen heb je zoiets als 'postfris', als de postzegel ongeschonden is, heb je dat bij kroonkurken ook?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher zich hardop af.

'Als het een echt bijzondere dop is, dan vind ik een knikje niet erg. Die deuk ik dan wel uit', vertelt verzamelaar Richard Koopal.

25 kilo in de grote koffer

De Spanjaard Pedro Garcia is helemaal naar Noordhorn afgereisd voor de beurs. 'Naar een internationale beurs gaan is de manier om je collectie verder uit te breiden.'

Zondag stapt de Spanjaard samen met zijn vader weer in het vliegtuig naar huis. 'In de grote koffer hebben we 25 kilo aan kroonkurken, in de kleine koffer zitten twee shirtjes.'