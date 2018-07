Noordwolde heeft de kleinste van Noord-Nederland

Het eerste kunstwerk is te zien in het minimuseum (Foto: Peter Bloema)

Noordwolde heeft er vanaf vandaag een attractie bij: het kleinste museum van Noord-Nederland. Zaterdagochtend verrichtte burgemeester Erica van Lente de opening.

De inhoud van het museum: 83 liter. 'Het is eigenlijk een expansievat, doormidden gezaagd, plexiglas ervoor en op een paal gezet', beschrijft Henk Reysoo namens de kunstcommissie.

De Ploeg

Het idee ontstond omdat honderd jaar geleden kunstenaarsgroep De Ploeg op zoek was naar expositieruimte. 'Wij willen nu ook op kleine schaal expositieruimte bieden aan kunstenaars.'

De bedoeling is dat elke zes weken een andere kunstenaar er iets in exposeert. 'Zo hopen we mensen vaker door Noordwolde te laten fietsen en minder vaak over de fietssnelweg', vertet Reysoo.



De onthulling van het minimuseum (foto: Peter Bloema)



'Bekend plekje'

Diederik Storms is als maker van het museum ook direct de eerste exposant. Hij vond het wel moeilijk om iets te maken wat in het minimuseum past.

'Uiteindelijk is het gelukt. En ik ben er wel heel trots op. Ik hoop vooral dat mensen het waarderen en dat er steeds nieuwe kunstenaars zijn die het nieuw leven inblazen, zodat het een bekend plekje wordt.'