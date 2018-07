Jouayria (11) is de nieuwe kinderburgemeester van Groningen

De 11-jarige Jouayria mag zich een jaar lang de nieuwe kinderburgemeester van de stad Groningen noemen. Dat maakte wethouder Mattias Gijsbertsen zaterdag bekend na het tellen van alle 3356 stemmen.

De stad heeft ook een nieuwe locokinderburgemeester. Die eer is weggelegd voor de 9-jarige Amy.

'Kinderen bepalen de toekomst van de stad'

Jouayria is de opvolger van Javano Zwiers, die vorig jaar de eerste gekozen kinderburgemeester was. De kinderburgemeester denkt mee over kinderzaken en mag de burgemeester of wethouder helpen bij afspraken en officiële openingen. Jouayria mag bovendien zelf een activiteit organiseren om aandacht te vragen voor iets wat ze belangrijk vindt voor kinderen. Daar kijkt ze naar uit.

'Ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen en rechten krijgen. Vandaar mijn slogan 'niet ik! Niet jij! Maar wij! Wij zijn de toekomst!'. Want kinderen bepalen de toekomst van de stad.'



