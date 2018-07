Deel dit artikel:











Palen afgebrand in recreatiegebied Borgerswold De brandweer had moeite met het blussen van de palen (Foto: Michael Huising/112 Groningen) Door de palen af te zagen kon de brand bestreden worden (Foto: Michael Huising/112 Groningen)

In recreatiegebied Borgerswold is in de nacht van vrijdag op zaterdag een palenberg in vlammen opgegaan. De brand op parkeerplaats Peerdewaske is vermoedelijk ontstaan door afgestoken vuurwerk.

Een voorbijganger ontdekte de brand en alarmeerde de brandweer. Om de brand te blussen heeft de brandweer de palen omgezaagd en ze ter verkoeling in het water gegooid.