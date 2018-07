Acteurs willen bijrol bemachtigen in Groningstalige misdaadfilm

Durk IJtsma uit Leek zit ontspannen aan een tafeltje. Hij heeft zijn auditie erop zitten. 'Naar mijn gevoel ging het goed', vertelt de aspirant-acteur. Hij dingt mee naar een van de bijrollen in de Groningstalige misdaadfilm Liek achter de badde.

Zeven jaar geleden verscheen de misdaadroman Liek achter de badde van Harry Többen. Het boek wordt nu verfilmd en daarvoor heeft hij niet de minsten weten te strikken.

Steven de Jong (De Kameleon, De hel van '63) is de regisseur en Albert Secuur speelt een van de hoofdrollen in de film. In restaurant Astoria in Haren werden zaterdag audities gedaan voor de bijrollen.

'Behoorlijk positief'

'Ze waren na afloop behoorlijk positief. Ik was wel een beetje gespannen', vertelt IJtsma.'Maar ik hoop dat ik dat meer gevoeld heb dan dat zij het hebben gezien.' Hij moest tegen de camera acteren. 'Ik was Jacob en sprak tegen Gerrit maar die was er niet, dat was de camera. Dat is best lastig.'

Cursus Gronings schrijven

Een tafeltje verderop zit Hillie Groen uit Veendam. 'Ik heb vroeger wel eens toneel gespeeld, maar dat ik hier ben heeft meer te maken met dat ik een cursus Gronings schrijven heb gedaan. Zodoende heb ik het boek van Harry Többen gelezen', begint ze. 'Op Facebook zag ik toen dat ze acteurs zochten voor de verfilming en ik dacht dat lijkt me wel wat.'

Van Volvo Ocean Race naar Haren

Schrijver Harry Többen is zelf bij de audities betrokken. 'Van wat we nu gezien hebben daar zit veel talent tussen', vertelt hij enthousiast. 'Ik was vooral nieuwsgierig of de kinderen die vandaag auditie doen of die nog een beetje Gronings kunnen en dat viel mij heel erg mee.'

Vol trots vertelt hij hoeveel medewerking hij overal krijgt. Van Albert Secuur en Marieke Klooster tot producent Anton van de Koppel. 'Anton heeft net met zeven cameraploegen de Volvo Ocean Race gedaan en nu staat hij hier in Haren bij deze audities.'

Uitstraling goed genoeg

'We hebben een bijzonder uitdagend project voor de boeg', vertelt Van de Koppel. 'Een speelfilm in het Gronings. Ik spreek de taal niet dus dat is wel een uitdaging maar gelukkig krijg ik hulp van Harry. Bij deze auditie letten we vooral op of de mensen te regisseren zijn of hun Gronings goed is en of hun uitstraling goed genoeg is.'



De opnames voor Liek achter de badde beginnen in september. Eind van dit jaar moet de film in de bioscopen draaien.

Lees ook:

- Albert Secuur krijgt hoofdrol in verfilming eerste Groningstalige misdaadroman