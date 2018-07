Zorgen om woningbouw bij Eemskanaal en in Stadse havens

Bedrijven bij het Eemskanaal en de zogeheten Scandinavische havens in de stad maken zich zorgen over de woningbouwplannen in het gebied. De gemeente wil er in de toekomst mogelijk een nieuwe woonwijk bouwen met duizend tot tweeduizend woningen.

Volgens de Bedrijvenvereniging Zuidoost wordt in de woningbouwplannen nauwelijks rekening gehouden met de belangen van de vele bedrijven die bij het Eemskanaal zitten.

Stad aan het Water heet het plan van de gemeente, waarin de visie op woningbouw in de Eemskanaalzone is opgeschreven. Die zone moet de verbinding worden tussen het centrum en de nieuwbouwwijk Meerstad. Een vaststaand plan is het nog niet, maar het geeft de richting aan waarin de gemeente denkt.

De stad de rug toe keren

De Bedrijvenvereniging Zuidoost maakt zich zorgen. 'De gemeente kijkt alleen naar woningbouw', zegt ondernemer en woordvoerder Helmer Zweep. 'Wij zeggen: kijk ook naar bedrijven in het gebied. Hier zitten veel water- en kadegebonden bedrijven waar veel mensen werken. Waar moeten die heen als de gemeente de bouwplannen doorzet?'

'Een alternatief in deze gemeente is er niet', stelt Zweep. 'De enige optie is dan om de stad de rug toe te keren en buiten Groningen een andere plek aan het water te zoeken.'

Een rommeltje

De ondernemers vrezen dat de gemeente met de woningbouwplannen in het achterhoofd niet meer in de Deense, Finse en Zweedse haven wil investeren. Zweep: 'Dan bloedt het dood en verloedert het spul. Voor de gemeente wordt het daarna gemakkelijk om de stekker er definitief uit te trekken met het argument, zie je wel het is toch een rommeltje.'

Strengere milieuwregels

Zweep ziet nog een ander probleem: 'Als je hier duizend tot tweeduizend woningen gaat bouwen, dan komen die dicht bij de bedrijven te staan. Die moeten dan gaan voldoen aan strengere millieu- en geluidsregels en uitbreiding is er al helemaal niet meer bij.'

De Bedrijvenvereniging heeft zijn zorgen gedeeld met de gemeente. Afgesproken is dat er een gezamenlijk onderzoek komt naar de economische waarde van de havens en de bedrijven aan het Eemskanaal. Dat onderzoek begint binnenkort. Later dit jaar worden de resultaten gepresenteerd.

Lees ook:

- Groningen krijgt nieuwe woonwijk tussen centrum en Meerstad

- 'Groningen moet Stad aan het water worden'