Expeditie Grunnen: Vincent & Lotte geven 'een feestje'

'Feestje: Vincent & Lotte'. Op hun tocht door de provincie komt het team van Expeditie Grunnen langs dat bord. Dat betekent 'eem kieken' voor presentator Derk Bosscher.

Wat blijkt? Lotte en VIncent gaan trouwen. Reden genoeg voor het Expeditie-team om even de trouwlocatie te bekijken, maar ook om wat meer te weten te komen over Vincent & Lotte.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Grasmaaien met de zeis

- Kroonkurken Ruilbeurs

- Michel wordt sportmasseur

- Komt de fiets van Bauke in het fietsmuseum?

- Keeper zoekt club

- Ontdek je plekje in Den Ham

- Feestweek in Ezinge

- Op bezoek bij Keetpop

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!