Kruijer staat gele trui niet meer af

Ronald Kruijer heeft de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier gewonnen. De wielrenner uit Heiligerlee werd in de gele trui tweede bij de slotetappe in De Wilp.

Kruijer had een voor de laatste wedstrijd een minimale voorsprong in het algemeen klassement. Ploeggenoot Johan Knol stond op de tweede plaats met een achterstand van zestien punten. Knol deed geen enkele poging om Kruijer uit het geel te rijden. Als er wel een uitlooppoging van een concurrent dreigde, was Kruijer attent.

In de slotfase demareerde Andries Weening. Hij vormde geen bedreiging voor de eindzege en bleef weg. De Fries uit Kootstertille kwam na tachtig kilometer als winnaar over de streep.

Kruijer onderstreepte zijn goede vorm van de afgelopen week in de Meerdaagse door de sprint van het peloton te winnen.