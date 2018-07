Deel dit artikel:











Sint Jansbrug afgesloten wegens opknapbeurt De Sint Jansbrug krijgt een opknapbeurt (Foto: Gemeente Groningen)

De Sint Jansbrug over het Schuitendiep in de stad Groningen krijgt een onderhoudsbeurt.Daardoor is de brug vanaf vandaag drie dagen afgesloten tussen negen uur 's ochtends en drie uur 's middags.

De onderkant van de in 1940 gebouwde Sint Jansbrug krijgt een poetsbeurt. Daarna krijgt de brug een nieuwe verflaag. Tijdelijke leuningen Ook de leuningen van de brug krijgen een likje verf, maar dat onderhoud gebeurt in een werkplaats. In de tussentijd komen er tijdelijke leuningen op de brug. Verder worden de mechanische onderdelen van de brug nagelopen en indien nodig opgeknapt. Tijdens de werkzaamheden geven borden een omleidingsroute aan.