Peize ruilt Wielermeerdaagse in voor nieuw sportevenement

Het peloton op weg in de Wielermeerdaagse (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier gaat volgend jaar verder zonder het criterium van Peize. De organisatie gaat verder als onderdeel van een nieuw evenement, met onder meer een 4 Mijl.

Reden voor het besluit om uit de meerdaagse te stappen, is de verminderde publieke belangstelling.

'Tijd om te vernieuwen'

'De afgelopen jaren heeft de organisatie gemerkt dat publiek en renners niet meer voor deze vorm van wielerwedstrijden warmlopen', zegt voorzitter Fonny Wekema. 'We hebben veel geprobeerd om het aantrekkelijker te maken en lang over deze stap nagedacht, maar het werkt niet meer. Het is daarom tijd om het helemaal te vernieuwen.'

'Beetje zuur'



Organisator Theo Jurriëns zegt de stap van de Peizer organisatie te betreuren. 'Hun argumentatie vind ik een beetje zuur. Het rondje zou te lang zijn. In onze opzet zijn namelijk allerlei parkoersen denkbaar. Maar goed, onze focus ligt alweer op 2019. De nieuwe hoofdsponsor gaat door en we werken aan nieuwe wedstrijden in Grootegast, Leek en Noordhorn.'

Nieuw: 4 Mijl van Peize

De Ronde van Peize blijft bestaan als criterium voor amateurs en eliterenners, maar dan als onderdeel binnen een tweedaags evenement. Daarin is ook plek voor de nieuwe 4 Mijl van Peize. Het programma bestaat verder onder meer uit loopfietswedstrijden, streetraces voor kinderen, een 'dikke mannenrace' en een toertocht.

De datum van het nieuwe sportevenement in Peize is nog niet bekend.

Lees ook:

- Kruijer staat gele trui niet meer af

- Gaten in Wielermeerdaagse worden gedicht

- Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier gered door nieuwe hoofdsponsor